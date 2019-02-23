Adana tanzim satış yerleri nerede? | Adana tanzim satış noktaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından Adana'da yaşayan vatandaşlar satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adana tanzim satış yerleri nerede?23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından Adana'da yaşayan vatandaşlar satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adana tanzim satış yerleri nerede?
Adana tanzim satış yerleri nerede?
Adana tanzim satış yerlerinde sebze ve meyve satışı başladı. Adana'daki tanzim satış noktaları nerelerde? Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1, patlıcanın 4 buçuk liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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