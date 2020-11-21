Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00 itibarıyla başlamasıyla vatandaşların sıklıkla kullandığı İller Bankası Kavşağı ve Bülent Angın ile Adnan Menderes bulvarlarının boş olduğu görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara ceza yazdı.

Mersin'de ise sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sık sık devriye görevi icra etti.

Hatay'da tüm cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece yeme-içme yerlerinin paket servis yaptığı kentte, polis ekipleri de cadde ve meydanlarda önlem aldı.

Osmaniye'de de vatandaşların yoğun kullandığı Devlet Bahçeli Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nın boş olduğu görüldü.