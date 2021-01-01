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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "sessiz" yılbaşı
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "sessiz" yılbaşı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:12:07 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "sessiz" yılbaşı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker bulvarları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alırken helikopterle kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

- Mersin

Mersin'de sahil bandında sessizlik hakim oldu.

Galatasaray ve Özgecan Aslan Barış meydanları drone ile görüntülendi.

Bu arada, kentin farklı noktalarındaki yılbaşı süslemeleri dikkati çekti.

- Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Antakya'da gün içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan meslektaşlarının yeni yılını kutladı.

- Osmaniye

Osmaniye'de kentin en işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.

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