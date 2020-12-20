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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:33:26 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana'nın en işlek noktalarından Ziyapaşa, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile İstasyon, 5 Ocak ve İnönü meydanları sessizliğe büründü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Sahil bandında da sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların evlerine yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.



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