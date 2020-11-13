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Aktüel Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:20:25 -
Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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