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Eğitim Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması | Adana liseleri kontenjanları
Eğitim

Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması | Adana liseleri kontenjanları

Adana liseleri 2021 taban puanı, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Adana anadolu liseleri, Adana fen liseleri, Adana Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanları 2021 Adana’da okumak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması | Adana liseleri kontenjanları…

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:23:00 - 2021-04-01 17:26:39
Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması | Adana liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan merkezi sınav yani LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları kontenjanlarını açıkladı. İşte Adana liseleri kontenjanları.

Adana liseleri taban puanı yüzdelik dilimleri

MEB lise taban puanları için tıklayın

Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021
Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

Eğitim

Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

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