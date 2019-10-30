Adana işte bu zihniyete emanet! İşçi kıyan CHP’li Karalar, bunu da yaptı! Yol isteyen kadın muhtara 'bardak' fırlattı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Adana'da haksız işçi çıkartmaları ile gündemdeki yerini koruyan CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden yol isteyen kadın muhtara şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Adana Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik yaşadığı o korku dolu anları şöyle anlattı:

"Ben ona yine başkanımız diyorum. Muhtarlığa geldiğinde ona sadece şunu söyledim: "Değerli başkanım. Ben sizden yakınlarıma iş istemiyorum. İstemem de. İhale ya da rant da istemiyorum. Yasa dışı hiçbir talepte de bulunmuyorum. Mahallemin olmazsa olmaz yollarını, kaldırımlarını yapmazsanız olmaz diyorum"

'Ölsem de unutamam'

"Bu taleplerimden sonra Zeydan Başkan içtiği çay bardağını bir fırlattı ki inanın neye uğradığımı şaşırdım. Bu olayı ölsem unutamam.

Ey Zeydan Karalar Başkan. Siz bir makamın belediye başkanısınız. Bu size yakışmaz. Yarın öfkelenirsiniz ve başka bir yerde yine yaparsınız. Zeydan Başkan acaba şöyle mi bakıyor? Örf ve adetlerimizde kadına şiddet uygulanır.' "

Saniye Çelik'in o gün uyarısını yaptığı olay vuku bulmuş ve Zeydan Karalar partilisi 57 yaşındaki Abdullah Bozkurt'u da darp etmişti.

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