Adana Derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Spor Toto 1.18 Nisan 2019 Perşembe 13:49
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor derbisinin bilet fiyatları belli oldu.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları belli oldu. 21 Nisan Pazar günü saat 19.30’da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Kapalı Alt ve Üst Tribün: 30 TL
Maraton Tribünü: 15 TL
Arjantin Köşe: 10 TL
Misafir Tribünü: 13 TL
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