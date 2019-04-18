Adana Derbisinin bilet fiyatları belli oldu Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları belli oldu. 21 Nisan Pazar günü saat 19.30’da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



Güney Kapalı Alt ve Üst Tribün: 30 TL

Maraton Tribünü: 15 TL

Arjantin Köşe: 10 TL

Misafir Tribünü: 13 TL

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