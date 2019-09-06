Adana Demirspor'un yeni Teknik Direktörü Tütüneker'e coşkulu karşılama!

Adana Havalimanı'na indikten sonra açıklamalarda bulunan Uğur Tütüneker, böyle bir camiada görev almanın sevindirici olduğunu söyledi.

"MİLLİ ARA AVANTAJ OLDU"



Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın kendisini iyi bir şekilde karşıladığını söyleyen Tütüneker, "Dün aradılar 'görüşebilir miyiz?' diye. Görüştük ve anlaştık. Bugün de hemen görev başına çağırdı bizi. Hemen buraya geldik. En yakın zamanda belki milli takım arası da bizim için avantaj oldu. Sivasspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Adana Demirspor ile çok karşı karşıya geldik. 2 takım Süper Lig'e çıkardık, 4-5 takıma vesile olduk. İnşallah burada da en büyük amacım lige çıkarmak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL DERBİLERİNDEN BİRİ"



"Adana derbisi Türkiye'de en güzel derbilerden bir tanesi. Onun için statta dolu olacak. Adanaspor başkanı tribünlerin yarı yarıya olmasını istemiş. Çok sevindim, çünkü eskiden biz onları Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok yaşadık. İki taraf seyirci gelmesi çok güzel oluyordu. İnşallah öyle olur. O maç için hazırlanacağız inşallah. Adana Demirspor'u ligdeyken karşı karşıya gelmiştik. O zaman da camiası, taraftarı çok büyüktü. Böyle de devam ediyor. Taraftarımızdan istediğimiz takımımızı tamamen desteklemeleri."