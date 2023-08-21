Adana Demirspor'un rakibi berabere kaldı
Adana Demirspor'un UEFA'daki rakibi Genk, Charleroi ile berabere kaldı.
Yukatel Adana Demirspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde Charleroi ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 4. hafta karşılaşmasında Genk, konuk ettiği Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Genk ile ilk maçı deplasmanda 24 Ağustos, rövanşı ise Adana'da 31 Ağustos'ta oynayacak.