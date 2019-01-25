Adana Demirspor'da transfer
- Mavi-lacivertliler, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı25 Ocak 2019 Cuma 12:33
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Levent Ayçiçek'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Levent Ayçiçek, son olarak Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'te forma giymişti.
YORUM YAZ