Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi

Hollanda futbolunun efsanesi 46 yaşındaki Patrick Kluivert, önümüzdeki iki sezon boyunca Adana Demirspor’un teknik direktörü olması için bir teklif aldı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörlük için görüşmelerini sürdürdüğü Patrick Kluivert İstanbul'a geldi.

"Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum"

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum.

"2 yıllık resmi sözleşme imzalandı"

Kulüpten yapılan açıklamada Kluivert ile yeni dönemin resmen başladığı duyuruldu.

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Adana ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi.

Kluivert cana yakın bir insan, başarılı olacağına inanıyorum"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı yayında yaptığı açıklamada, Patrick Kluivert'la anlaşma sağladıklarını açıklayarak şöyle konuşmuştu:

"Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. Görüştüğümüz birkaç isim vardı. Hayranı olduğumuz bir oyuncuydu. Gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. 1-2 görüşmeden sonra mutabık kaldık. Nasıl Montella Adana Demirspor'la çıkış yakaladıysa Kluivert'ın da benzer bir başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Görüştüğümüz transferler var. Kluivert'ın Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz."

Henry Onyekuru'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullandıklarını belirten Murat Sancak, "Onyekuru'nun bonservisini aldık. Opsiyonu kullandık. Avrupa'ya gideceğimiz için opsiyonu kullandık." demişti.