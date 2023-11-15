Adana Demirspor'da Mario Balotelli depremi!
Sezon başı tekrardan Adana Demirspor'a gelen İtalyan futbolcu Mario Balotelli hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Murat Sancak, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu. Detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sakatlık haberi ile sarsıldı. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, İtalyan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını sosyal medyadan açıkladı.
2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, geride kalan sezonu Sion'da geçirdi. İtalyan futbolcu, bir sezonunun ardından tekrardan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.
5 MAÇTA 3 GOL ATTI
Sezon başı kadroya katılan Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 5 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan İtalyan futbolcu, 181 dakikada sahada kaldı.
SAKATLIĞI BAŞKAN DUYURDU
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan Balotelli'nin sakatlığını açıkladı. Başkan Sancak, "Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok" ifadelerini kullandı.