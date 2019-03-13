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Adana Demirspor’da Elazığspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Adana Demirspor’da Elazığspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Birevim Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor’da, Teknik Direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Elazığspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.


Antrenmana sakatlıları bulunan Hakan Bilgiç, Jakub kosecki ve Jonathan Legear katılmadı.


Adana Demirspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:21
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