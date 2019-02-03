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Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yolları ayırdı

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:55
Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yolları ayırdı

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

"Yollarımızı ayırmış bulunuyoruz"

 

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasını geride bırakırken geldikleri noktada takımın ilk iki potasından uzaklaştığını ve yönetim kurulu olarak da gelinen ümitlerin azaldığını gördüklerini ifade ederek, "Çok isterdik ki Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile bu başarıya ulaşalım. Başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yılmaz Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" dedi.

Play-Off finallerine taşıdı

 

2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev alan Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet

 

36. kez bir takımdan gönderilen Yılmaz Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:55
  1. Yılmaz Vural
  2. Adana Demirspor

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