Adana Demirspor yenilse de tur atladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Osijek'e 3-2 yenilen Adana Demirspor toplamda 7-4'lük skorla play-off'a yükselmeyi başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Hırvatistan ekibi Osijek'e konuk oldu. Opus Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Osijek'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Nejasmic, 59. dakikada Caktas ve 83. dakikada Grzan kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini 31. dakikada Yusuf Sarı ile 90+2. dakikada Yusuf Erdoğan attı.
İlk maçı 5-1 kazanan Adana Demirspor, mağlup olmasına rağmen toplamda 7-4'lük skorla adını play-off turuna yazdırdı.