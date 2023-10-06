Adana Demirspor – Trabzonspor maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Adana Demirspor-Trabzonspor ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu



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Onuachu 4'te 4 peşinde

Bordo-Mavili formayla çıktığı 3 lig maçında da gol atan ve adeta hücum hattına ilaç olan Paul Onuachu, Adana Demirspor deplasmanında seriyi 4’e çıkartmak amacında. Beşiktaş, Hatay ve Pendikspor karşılaşmalarında sırasıyla fileleri havalandıran Onuachu, alınan 2 galibiyette büyük rol oynadı. Bu süreçte bir de asisti olan 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor, çok formda. Nenad Bjelica, ciddi bir boy ve fizik avantajı bulunan Onuachu’nun rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturulmasını isterken, kenar oyuncularına ve beklere ‘orta’ talimatı verdi.

Adana Demirspor'dan iç sahada 7'de 7

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi 4. sırada bitiren ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi’ne giden Adana Demirspor’un bu başarısında, iç saha performansının payı büyüktü. Söz konusu süreçte evinde çıktığı 18 maçın sadece 2’sini kaybeden Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert yönetiminde de kaldığı yerden devam ediyor. Mavi-Lacivertliler, bu sezon 3’ü Avrupa olmak üzere Adana’da çıktığı 7 maçın hepsini kazandı. 21 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Sırasıyla Beşiktaş’ı 4-2, Alanyaspor’u da 4-0’lık skorlarla deviren Adana Demirspor’un yeni hedefi; Trabzonspor... Güney ekibi, Bordo-Mavili rakibini bugün yenip, müthiş seriyi sürdürmek amacında.

Mücadele, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşma Beinsports1’den naklen yayımlanacak.

Biz de bu önemli mücadelenin skorunu sizlerle paylaşacağız...

Ayrıntılar geliyor...