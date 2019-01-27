0553 313 94 23

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 5-1 kaybettikleri Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 03:11
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez

1. Lig’in 19. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. Hiç beklemedikleri bir sonuç ve hiç beklemedikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Vural, “Anlamlandıramıyorum bir türlü gerekçelerini neler oldu böyle diye. Bizim için önemli olduğu kadar Denizli içinde önemli bir maçtı. Kazanırsak yukarıya yetişmemiz hatta ikincilik ayağımıza gelecek bir maçtı. Oyuncularım hiç beklediğimi bir performansı ortaya koyamadı. Oyun başladı ve dakika 22 oyun dengeli giderken bir penaltı oldu, uzun atılan bir topta kalecimizin bir zamanlama hatası diyelim ve öyle oldu penaltıdan gol yedik. Sonra Vedat’ın attığı güzel bir kafa golü bulduk. Oyun dengeli giderken kontrolü elimizi aldığımız dakikalarda, hakem uzatma verdi 45. dakikada Resul’un çıkarmaya çalışırken kaptırdığı top geldi kalemizde enteresandır hiçbir engel görmeden geldi gol oldu ve bana göre maçın kırılma anı budur” diye konuştu.

“ Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez''

Maçın ardından oyuncuları ile oturup konuştuğunu vurgulayan Vural, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok ifade edemeyeceğim bir oyun tarzı ile maalesef böyle bir futbol kazasına uğradık diyebilirim. Tabii Denizlispor’u kutluyorum çok net bir galibiyet aldılar ve lider oldular kendilerini tebrik ediyorum. Maç bittikten sonra oyuncularımı iki dakika oturtup onlarla sohbet ettik. Çünkü bu durumlar ‘ya bundan, şundan’ denilen anlar. Yani böyle bir şey olmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Bir suçlusu varsa bu takımı çalıştıran, tekniği veren biziz. Ama bazen öyle maçlar oynarsınız ki ifade etmeniz çok zor olur. Bu da onlardan birisi oldu antrenörlük hayatım da. Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 03:11
  1. Adana Demirspor
  2. Yılmaz Vural
  3. Denizlispor
  4. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: VAR'da Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı gördükten sonra midem bulanıyor
    1. Erman Toroğlu: VAR'da Fırat Aydınus..
    2. Yorumcu Sinan Engin: Şampiyonluktaki..
    3. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş:..
    4. Adana Demirspor Teknik Direktörü..
    5. Tam 5 gollü maç! Cenk Tosun attı..
    6. Rıdvan Dilmen'den Göztepe Galatasaray..
    7. Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle..
    8. Venezuela'da muhalefet ve iktidar..
    9. Dilipak'tan 'Diriliş Ertuğrul'..
    10. Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı..
    11. New York'ta Maduro'ya destek..
    12. Annesini 38 yıl sonra Artvin'de buldu!
    13. Portekiz Lig Kupası penaltılarla..
    14. Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
    15. New York'ta Maduro'ya destek gösterisi
    16. Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden..
    17. Kazım Karabekir'in torunundan 15..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Milan ve Napoli'den golsüz beraberlik
    20. Fenalaşan Atatürkçü başkana ilk..
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!