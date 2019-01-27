Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez

1. Lig’in 19. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. Hiç beklemedikleri bir sonuç ve hiç beklemedikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Vural, “Anlamlandıramıyorum bir türlü gerekçelerini neler oldu böyle diye. Bizim için önemli olduğu kadar Denizli içinde önemli bir maçtı. Kazanırsak yukarıya yetişmemiz hatta ikincilik ayağımıza gelecek bir maçtı. Oyuncularım hiç beklediğimi bir performansı ortaya koyamadı. Oyun başladı ve dakika 22 oyun dengeli giderken bir penaltı oldu, uzun atılan bir topta kalecimizin bir zamanlama hatası diyelim ve öyle oldu penaltıdan gol yedik. Sonra Vedat’ın attığı güzel bir kafa golü bulduk. Oyun dengeli giderken kontrolü elimizi aldığımız dakikalarda, hakem uzatma verdi 45. dakikada Resul’un çıkarmaya çalışırken kaptırdığı top geldi kalemizde enteresandır hiçbir engel görmeden geldi gol oldu ve bana göre maçın kırılma anı budur” diye konuştu.

“ Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez''

Maçın ardından oyuncuları ile oturup konuştuğunu vurgulayan Vural, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok ifade edemeyeceğim bir oyun tarzı ile maalesef böyle bir futbol kazasına uğradık diyebilirim. Tabii Denizlispor’u kutluyorum çok net bir galibiyet aldılar ve lider oldular kendilerini tebrik ediyorum. Maç bittikten sonra oyuncularımı iki dakika oturtup onlarla sohbet ettik. Çünkü bu durumlar ‘ya bundan, şundan’ denilen anlar. Yani böyle bir şey olmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Bir suçlusu varsa bu takımı çalıştıran, tekniği veren biziz. Ama bazen öyle maçlar oynarsınız ki ifade etmeniz çok zor olur. Bu da onlardan birisi oldu antrenörlük hayatım da. Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez.”