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Siyaset Adana, "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" diyen Davutoğlu'na karşı ayağa kalktı!
Siyaset

Adana, "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" diyen Davutoğlu'na karşı ayağa kalktı!

"Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar." ifadelerini kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyarette bulunduğu Adana'da vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:14:00 - 2022-03-28 23:23:22

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar Davutoğlu'nu davasına ihanet ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada partililere ve vatandaşlara seslenen Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Davutoğlu tepkilerin ardından bölgeden uzaklaştı

Bir vatandaş Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız!" diye bağırırken, diğer vatandaş ise "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gergin anlar üzerine Davutoğlu, korumaları eşliğinde programına kaldığı yerden devam etti.

Adana’dan kovulan Davutoğlu daha önce "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

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