Adana Basketbol'da transfer Akdeniz ekibi, WNBA tecrübesi bulunan ABD'li Alexis Prince'i kadrosuna kattı

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana Basketbol, ABD'li Alexis Prince'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, WNBA tecrübesine sahip 25 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar Akdeniz ekibinin formasını giyecek. Gard pozisyonda oynayan 1,88 metre boyundaki kadın basketbolcu, en son Phoenix Mercury takımında görev aldı.

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