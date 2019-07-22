Adana Basketbol'da transfer
Akdeniz ekibi, WNBA tecrübesi bulunan ABD'li Alexis Prince'i kadrosuna kattı22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:37
ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana Basketbol, ABD'li Alexis Prince'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, WNBA tecrübesine sahip 25 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar Akdeniz ekibinin formasını giyecek.
Gard pozisyonda oynayan 1,88 metre boyundaki kadın basketbolcu, en son Phoenix Mercury takımında görev aldı.
YORUM YAZ