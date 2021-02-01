Adam otu nedir neye iyi gelir?

Adamotu yapraklarında çok kökünün insana benzemesi ile tanınıyor. İstanbul'da son zamanlarda yaşanan ıspanak zehirlenmelerinin ardından adamotu da merak konusu oldu. Peki adamotu nedir, zehirli mi? Faydası nedir?

Adam otu nedir?

Mor ve mavimsi çiçekleri olan adam otu, kazık köklü olan ve rozet yaprağı bulunan bitki olarak öne çıkmaktadır. Çok yıllık bir bitki olarak değerlendirilen adamotu aynı zamanda kötü kokusu ile meşhurdur. Adını ise köklerinin insana benzemesi nedeniyle aldığını söylemek mümkündür. Oldukça yaygın olması ile beraber ülkenin dört bir tarafında yetişmektedir. Bu doğrultuda sokak aralarında, dere kenarlarında, açık alanlarda ve daha birçok değişik noktada yetişebiliyor.

Dayanıklı bir bitki olmasının yanı sıra nemli ve zengin minerale sahip toprakları sever. Aynı zamanda yağışı seven bir bitki olması ile beraber, pek çok zorlu şartlara karşı güçlü bir direnç oluşturmaktadır. Yani dayanıklı bir bitki olduğunu söylemek mümkündür. Zaten çok yıllık bitki olması ile beraber bunu etkin şekilde göstermektedir. Değişik kullanım yöntemleri eşliğinde güvenli şekilde bu bitki değerlendirilebilir.

Adam otunun faydaları nedir?

Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelmektedir. Fitoterapistler, bu alanda çalışan değerli uzmanlar olarak günümüzde öne çıkmaktalar. Avrupa'da alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak kabul edilen fitoterapi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir hayli yaygınlaşmaktadır. Doğal bir tedavi yöntemi olması itibari ile tercih edilmektedir. Adam otu bitkisi, Fitoterapi uzmanlarının değerli ve özverili çalışmaları sonucu bulunan ve ortaya çıkarılan bir bitkidir.

Efsanevi bu bitkiye dair eski tıp kaynaklarında tıp alimleri tarafından dile getirilen bilgiler yer alıyor. Adam otunun bazı formüllere geçerek tedavi amaçlı kullanıldığı bu bilgilerin incelenmesi neticesinde ortaya konulan bilgiler arasında. Adam otunun eski zamanlarda sihir ve büyü maksatlı kullanımları bilinmekle beraber doğal tedavi için kullanımı, otun insan sağlığı açısından kıymetini yükselten en önemli etken.

Zengin mineral yapısına haiz bu özgün ot türü, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her insanın düzenli bir şekilde tüketmesinde sakınca olmadığı dile getirilen adam otunun, alternatif tıp konusundaki önemi kabul edilmekle beraber sunduğu faydalarla doğal bir şifa aracı olduğu çoğunlukla ifade ediliyor. Pek çok faydası olduğu araştırmalar neticesinde öğrenilen adam otunun başlıca bilinen faydaları şöylece sıralanabilir:

- Ağrı kesici etkisi vardır.

- İçeriğinde yer alan zengin mineral yapıları sayesinde cinselliği artırmakta, afrodizyak etkisi sağlamaktadır.

- Yaşanılan halsizlik probleminden kişiyi kurtarır.

- Vücut direncini güçlendirir.

- Spazmları çözmek açısından tercih edilen sağlıklı ürünler arasındadır.

- Değişik karışımlar ile bir araya getirilerek bağışıklık sistemini güçlendiren bir rol üstlenir.

- Diş ağrısını giderici etkici bulunur.

- İdrar yanması gibi insanların sıklıkla şikayet ettiği bir rahatsızlıkta doğal tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu alanda kullanımı sonucunda başarılı sonuçlar elde edildiği gözlemlenmektedir. Bundan yola çıkarak idrar yanmasında oldukça etkili olduğu söylenebilir.