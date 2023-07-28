Adaletsizlik son bulacak! Süresiz nafaka mağduru umutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, medya temsilcileriyle buluşmasında süresiz nafaka konusunda sözleri mağdurlar arasında sevinçle karşılandı. Göktaş şunları söylemişti: “Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumu gerçekten önemli bir şekilde ele almamız lazım.”

Bakanımızın yanındayız

Bakan Göktaş’ın açıklamasından duydukları memnuniyeti Akit ile paylaşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Sayın Bakanın sözlerini çok değerli buluyorum. Bugüne kadar Adalet Bakanlarımızdan süresiz nafakanın adil olmadığı konusunda çok net söylemler duymamıştık. İlk kez bir Aile Bakanından bu yönde söylemler duymak, özellikle bir kadın bakandan adil bir şekilde bu sözleri duymak bizleri mutlu etmiştir.

Adaletsizlik son bulacak

“35 yıldır nafaka zulmü ile boğuşulan ve bir ay ödenmediği zaman 3 aylık tazyik hapislerine maruz kalarak insan haklarına aykırı yaşam sürdürülmesine neden olan bu adaletsizliğin Bakanımız ile son bulacağına olan inancımız artmıştır. 5 milyona yakın mağdurun umutlarını yeşerten bu cesur çıkışı ve adaletli yaklaşımından dolayı da tüm mağdurlarımız ve şahsım adına bakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle feminist ve ‘aile yok olsun’ diye çalışmalar yapan başta LGBT örgütlerine meydanın boş olmadığını Bakanımıza karşı yapılacak her türlü saldırıda yanında olacağımızı belirtmek isterim. Bu vesileyle, yıllardır haberleriyle süresiz nafaka mağdurlarına destek olan Akit’e de teşekkür ediyorum.”