Adalet tecelli etsin HDP kapatılsın

Hasan Eğrigöz Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM’nin iade ettiği HDP’nin kapatılmasının esas alındığı iddianamenin eksikliklerini gidererek yeniden davayı açtı. Akit’e konuşan Hukukçular da, AYM’nin eski gerekçelerle yeniden iddianameyi iade etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, HDP’nin kapatılmasının adaletin tecellisi olacağını belirttiler.

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, “AYM’nin iade kararında belirttiği hususlar giderilmiş, eksiklik olarak nitelenen kısımlar tamamlanmış ve usulî noksanlıklar ikmal edilmiştir. Bu durumda 5271 sayılı kanun çerçevesinde iddianamenin iadesi yoluna yeniden gidilmesi hukuken mümkün olmayacaktır. Zira ilk kararda belirtilmeyen sebeplerle yeniden iade yolu kapalıdır. Hukukun üstünlüğüne inanan, Anayasa’nın ve kanunların çizmiş olduğu çerçeveye saygı gösteren herkesin HDP’nin kapatılması noktasında mutabık kalması elzemdir. Devletin bölünmez bütünlüğü, tekliği ve egemenliği tüm normlarca korunan değerlerdir. Bu değerlere mütecaviz şekilde saldıran ve terör örgütünün eylemlerinin odağı haline geldiği tüm objektif delillerle belirlenen bir siyasi partinin kapatılması siyasi bir vaka değil hukuki bir mecburiyettir. Kaldı ki; Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. Maddesi bu hususta gayet açıktır. Bundan sonraki süreç bağımsız yargının süreci olmakla birlikte hiçbir hukukî ihtilafa yer bırakmayacak ölçüde kapatma kararı adaletin tecellisi olacaktır. Türk milletinin bu hukukî ayıptan, terör ve suç şebekesi haline gelmiş olan bu yapıdan süreklilik arz edecek şekilde arınması temennimizdir” şeklinde konuştu.

“Eski gerekçelerle yeni iade yolu kapalı”

Avukat Serkan Toper de, “Anayasa Mahkemesi daha önce CMK 174’e dayanarak iddianamede bir takım eksiklerin olduğu bahisle iddianameyi iade etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu eksiklikleri kabul etmemekle birlikte, bu eksiklikleri gidererek tekrar sunduğunu da ifade etti. Farklı gerekçelerle bu iddianame tekrar iade edilemez. Daha önce gösterdiği eksikliklerin giderilip giderilmediğine bakabilir. Bunlar üzerinden hukuken tekrar iade edebilir, teknik olarak ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki aylık süreçte bu eksiklikleri giderdiğini düşünüyor ve ön görüyoruz. Hukuken olması gereken de bu. Dolayısıyla ben iddianame iadesinin mevzubahis olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu.