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Adalet Partisi'nden 23 Haziran kararı!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde safını belli etti. Öz, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:36
Adalet Partisi'nden 23 Haziran kararı!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, İstanbul'da 23 Haziran yerel seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek olacağını açıkladı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz yaptığı, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, “Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:36
  1. İstanbul
  2. Adalet Partisi

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  • Üç hilalÜç hilal6 sa önce
    Kerameti kendinden menkul üşütük geç kalma destekle beraber başka şeylerde verin mahsuru yok .be geri zekalı seni adam yerine koyanın aklına ş...m.kaca anlaştın ? Aman ucuza gitme

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