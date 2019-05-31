Adalet Partisi'nden 23 Haziran kararı!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, İstanbul'da 23 Haziran yerel seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek olacağını açıkladı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz yaptığı, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, “Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz” dedi.