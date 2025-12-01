  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: ‘Verileri masada değil sahada hazırladık’

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

Trump ağzındaki baklayı çıkardı: Maduro iddiası doğru çıktı!

1 değil 2 değil 3 değil neler yapmışlar neler! Yine CHP yine usulsüzlük

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı
Gündem Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti
Gündem

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Son dönemlerde verilen kararlarla kamuoyunun tepkisini çeken adalet sistemini sarsan bir olay yaşandı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde emekli hakim M.T.S., cumhuriyet savcısı kızı A.M.S. ile yaşadığı tartışma sonrasında kızını darp etti.

Bakırköy'de emekli hâkim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hâkim M.T.S., kızı A.M.S.'ye şiddet uyguladı. Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hâkim olduğunu belirten savcı şikâyetçi olacağını söyledi.

Ekran Haber'de yer alan habere göre; Bakırköy'de gece geç saatlerde yaşanan olayda emekli hâkim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hâkim M.T.S., kızı A.M.S.'ye fiziksel şiddet uyguladı.

 

Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Tedavisinin ardından karakola giden Savcı A.M.S., babasından şikâyetçi oldu.

A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hâkim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını söyledi.

Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikâyetçi olduğunu ifade etti. 

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Bakanlık acımadı: O şirketlere 278 milyon lira ceza!
Bakanlık acımadı: O şirketlere 278 milyon lira ceza!

Ekonomi

Bakanlık acımadı: O şirketlere 278 milyon lira ceza!

Şehir öküzleri ayvayı yedi: Ters yön ve yol kapatmaya ağır cezalar yolda!
Şehir öküzleri ayvayı yedi: Ters yön ve yol kapatmaya ağır cezalar yolda!

Aktüel

Şehir öküzleri ayvayı yedi: Ters yön ve yol kapatmaya ağır cezalar yolda!

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza
Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

Gündem

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23