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Adalet karar verdi! Peki Canan Kaftancıoğlu neden tutuklanmadı?

Attığı skandal tweetleri sebebi ile adalet önünde hesap veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 9 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Avukat Hasan İlter, hakkında tutuklama kararı çıkartılmayan Kaftancıoğlu davasına ilişkin yaşanacak süreci anlattı.

06 Eylül 2019 Cuma 20:44
Adalet karar verdi! Peki Canan Kaftancıoğlu neden tutuklanmadı?

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Sosyal medya üzerinden yaptığı skandal paylaşımları nedeni ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası kararı verildi. Tutuksuz yargılanan Kaftancıoğlu'nun tutuklanması yönünde bir karar çıkmadı.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Avukat Hasan İlter, Canan Kaftancıoğlu davasında yaşanacak süreci anlattı. "Tutuksuz yargılamaların genelinde eğer verilen hapis cezası düşük mahkemeden dava sonunda tutuklama kararı çıkmaz." diyen Av. İlter, şunları söyledi:

"Cezası kesinleşene kadar tutuklanmaması hukuki bir durum. Tutukluluk en son planda düşünülen bir durum. Zaten davalarda tutuksuz yargılanan kişinin hapis cezası kesinleşince genellikle hemen tutuklanmaz. Önümüzdeki süreçte kararı temyize gönderecekler. İstinaf Mahkemesi sanığın aleyhinde ya da lehinde karar açıklayacak. Eğer ceza onaylanırsa Kaftancıoğlu o zaman tutuklanarak cezasını tamamlamak üzere cezaevine gönderilecek. Yok eğer İstinaf Mahkemesi kararını Canan Kaftancıoğlu lehine verir ve hapis cezasını bozarsa dosya yeniden Yerel Mahkeme'ye gelecek. Yerel Mahkeme İstinaf Mahkemesi'nin kararına uyarsa ceza iptal olacak. Eğer Yerel Mahkeme kararında diretir ise son sözü Daire Kurulu söyleyecek."

'Nazım Hikmet şiiri ile tehdit de dava dosyasında'

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nun geçen duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın da dava dosyasına girdiğini söyledi. Kaftancıoğlu, 2. duruşması sonrasında twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nazım Hikmet'in şiirindeki 'Sen bu kavgada bir nokta bile değil, bir küçük, eğri virgül, bir zavallı vesilesin.' ifadelerini kullanarak hakimlere de hakaret etmişti.

Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret

Kaftancıoğlu mahkemedeki savunmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunmadığını ve asla bulunmayacağını da söyleyerek ifade verdi. Hakim karşısında söylediği cümlelerde hakaret olmadığını ifade eden CHP'li başkan şu paylaşımları yapmıştı:

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Canan Kaftancıoğlu
  5. Hasan İlter

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