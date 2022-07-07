Adalet Bakanlığından cezaevleri için bayram talimatı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.
YENİ AKİT ANKARA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi” denildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeyle, hükümlü ve tutukluların, aileleri ve üçüncü derecedeki akrabalarıyla Kurban Bayramı’nda açık görüş yapabilmesine imkân sağlandı” ifadelerine yerildi.