  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanlığından cezaevleri için bayram talimatı
Aktüel

Adalet Bakanlığından cezaevleri için bayram talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 14:08:00 -
Adalet Bakanlığından cezaevleri için bayram talimatı

YENİ AKİT  ANKARA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi” denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeyle, hükümlü ve tutukluların, aileleri ve üçüncü derecedeki akrabalarıyla Kurban Bayramı’nda açık görüş yapabilmesine imkân sağlandı” ifadelerine yerildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23