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Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı yeni personel alımlarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre bakanlık mütercim alını gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:45:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyenler adaylara istihdam müjdesi geldi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı, mütercim kadrosunda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. İlaan başvuruda bulunmak isteyen adaylar 29 Nisan ile 18 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

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