  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Usame Bin Ladin'in oğlundan İsrail kararı
Obüsler artık daha hızlı: Elektrikli fırtına!
Milli Takımda Zeki Çelik şoku
İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı
Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı?

Adalet Bakanlığı duyguları özellike de iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Adalet Bakanlığı alım yapacak mı? Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen zabıt katibi, mübaşir, şoför, infaz ve koruma memuru olmak isteyenler kamu personel alım ilanlarını sorguluyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımının yapılacağını açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte kamu alımları iş ilanı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:27:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımları başladı mı, Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 

Adalet Bakanlığı alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay