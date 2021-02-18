Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesine 5000 kişilik kadro ile uzlaştırmacı alımı gerçekleştirecek. Bugün itibariyle söz konusu alımlar için başvuru süreci tamamlanıyor.

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

Adalet Bakanlığı bünyesine uzlaştırmacı alımı için adaylar sınava alınacak. Söz konusu yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 tarihi saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve adaylara 150 (yüz elli) dakika süre tanınacak.

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı başvuruları 08 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Adayların en geç 18 Şubat 2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor. Henüz başvurusunu tamamlamamış olan adaylar başvurularını son başvuru günü olan 18 Şubat 2021 tarihi saat 23:59 a kadar e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.