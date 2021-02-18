  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesine 5000 kişilik kadro ile uzlaştırmacı alımı gerçekleştirecek. Bugün itibariyle söz konusu alımlar için başvuru süreci tamamlanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesine istihdam edilecek olan uzlaştırmacı adayları, söz konusu başvuru sürecinin ne zaman sona ereceğini ve alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Başvuru sürecinin bugün itibariyle sona ermesinin üzerine adaylar gözlerini alımların ne zaman gerçekleştirileceğine çevirdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel başvuruları ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:48:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesine 5000 kişilik kadro ile uzlaştırmacı alımı gerçekleştirecek. Bugün itibariyle söz konusu alımlar için başvuru süreci tamamlanıyor.

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı sınavı ne zaman, nerede yapılacak?

Adalet Bakanlığı bünyesine uzlaştırmacı alımı için adaylar sınava alınacak. Söz konusu yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 tarihi saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve adaylara 150 (yüz elli) dakika süre tanınacak.

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı alımı başvuruları 08 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Adayların en geç 18 Şubat 2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor. Henüz başvurusunu tamamlamamış olan adaylar başvurularını son başvuru günü olan 18 Şubat 2021 tarihi saat 23:59 a kadar e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..
Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

Gara'daki katliamı yapan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın turuncu listede aranan mensubu terörist 'Sorej' kod adlı Kamuran Atama..
Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?
Gündem

Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar katıldığı canlı yayında, Türkiye'de toplumun terör nedeniyle ayağa kalkmadığını ETA ve IRA'nın toplumlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay