Adalet Bakanlığı personel alım başvuru nereden yapılacak, nasıl yapılacak?

Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma memuru, zabit katibi, mübaşir, büro memuru, şoför, aşçı branşlarında 12823 memur ve kamu personel alımında başvuru süreci başaldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde; adliyelere, ceza infaz kurumlarına, icra dairelerine, merkeze ve personel eğitim merkezlerine olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı?

Bakan Bekir Bozdağ, Bakanlığa yapılacak personel alımına dair başvuru tarihini bekleyen adaylara duyurdu. Öte yandan alıma ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Bozdağ, ''Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin kılavuz da yayınlandı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı alımları branş dağılımı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

-30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

-2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

-Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak.

-Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.

500 Adet Sözleşmeli İcra Kâtipliği başvuru şartları

500 Adet Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu İçin İstihdam İlanı için TIKLAYIN

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı için TIKLAYIN