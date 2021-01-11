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Gündem Adalet Bakanlığı öğretmen alımları ne zaman?
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Adalet Bakanlığı öğretmen alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı öğretmen alımları ne zaman? Öğretmen alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları Bakanlığın yayımladığı ilanda belirtildi. Birçok öğretmen adayı Adalet Bakanlığının yapacağı öğretmen alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı kaç kadrolu öğretmen alımı yapacak? Adalet Bakanlığı öğretmen alımı başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:39:00 -
Adalet Bakanlığı öğretmen alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı 40 öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Öğretmen alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları Bakanlığın yayımladığı ilanda belirtildi.

Adalet Bakanlığı 40 öğretmen alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Bakanlık tarafından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9. dereceli kadrolara, 35’i erkek 5’i kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı öğretmen alımı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı öğretmen alımı için başvurular, 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını tıklanarak gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul görülmeyecektir.

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