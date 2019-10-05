Adalet Bakanlığı 700 icra müdürü yardımcısı alımı yapıyor. Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuruları araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınavı ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bunların içerisinde 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımları da bulunuyor. Yoğun ilgi gören icra müdürlüğü sınavı ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü başvuru şartları ne?

Adayların ;

- yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (doğum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar),

-hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor.

İcra müdürlüğü sınavında kaç soru sorulacak?

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

İcra müdürlüğü sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.