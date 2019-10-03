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Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru tarihi ne? İşte ayrıntılar...

03 Ekim 2019 Perşembe 21:01
Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru tarihi ne? İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı için nasıl başvurulur?

Sınava başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacaktır.

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı  başvuru tarihi ne?

Geç başvuru günü 27 Kasım 2019 dur.

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

İşte bakanlık tarafından belirtilen gerekli başvuru şartları...

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:01
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