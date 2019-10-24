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Adalet Bakanlığı 10 personel başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı mütercim kadrosu için 10 personel alımı gerçekleştirecek. Sözlü sınav sonucuna göre mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurmak isteyen adaylar gerekli şartları merak ediyor. Adalet Bakanlığı 10 personel başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

24 Ekim 2019 Perşembe 23:14
Adalet Bakanlığı 10 personel başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı mütercim kadrosu için 10 personel alımı gerçekleştirecek. Sözlü sınav sonucuna göre mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurmak isteyen adaylar gerekli şartları merak ediyor. Adalet Bakanlığı 10 personel başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

Adalet Bakanlığı 10 personel başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız veya Alman dili eğitimi veren ilgili bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları isteniyor.

Başvuruda bulunanlar arasından 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:14
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