Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KARANLIKTA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK!"

"21 Ağustos'ta kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında bulundu. Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en büyük cezayı almaları konusunda bir beklenti var. Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişiler var. 268 kişinin ifadesi alındı, birtakım DNA tespitleri var.

"KAMUOYUNA YANSIMAYAN HUSUSLAR SÖZ KONUSU"

HTS kayıtları var, geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit edildi. Cinayet mahalinde kimlerin olduğuna yönelik baz çalışmaları yapılıyor. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu.

"KATİL VEYA KATİLLERİ HESAP VERECEK"

Soruşturmanın selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek, çok uzun sürmez. Yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri hesap verecekler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı söyledik.