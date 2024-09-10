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Gündem Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Narin’ açıklaması: Zarar veren içerikler var!
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Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Narin’ açıklaması: Zarar veren içerikler var!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 17:59:00 -
Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Narin’ açıklaması: Zarar veren içerikler var!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı. “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.” dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.

Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir.

Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir.

Kimsenin şüphesi olmasın!
Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.”

 

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