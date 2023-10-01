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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-01 11:34:00 - 2023-10-01 11:36:18
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki saldırı girişimine dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan bombalı saldırı girişimine dair açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen başsavcı vekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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