Adalet Bakanı Tunç ICPA 27’inci Yıllık Konferansı’nda konuştu

Bakan Tunç, “7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açık hava hapishanesi olan Gazze’de çocukların, kadınların, masum insanların hakları ihlal edildi, soykırıma tabi tutuldular. Gazze’de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin bütün unsurları ihlal edildi, insancıl hukuk göz ardı edildi, uluslararası hukuk görmezden gelindi, Cenevre sözleşmeleri akla getirilmedi” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’E DEVLET DEMEYE DİLİMİZ VARMIYOR!”

Adalet Bakanı Tunç şöyle devam etti: “68 binden fazla insan bombalar altında can verdi. Bunun yüzde 80’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kadın ve çocuk haklarını savunan dernekler, sivil toplum kuruluşları, devletler var. Gazze söz konusu olunca, Filistin’in çocukları söz konusu olunca hiç kimsenin aklına kadın ve çocuk hakları gelmedi. Bu durum, dünyanın insan hakları ve insan onuru konusunda çifte standart içerisinde olduğunu göstermektedir. İsrail bir asra varan süredir işgal politikası uygulamaktadır. İsrail’e devlet demeye dilimiz varmıyor”