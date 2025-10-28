  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Tunç ICPA 27'inci Yıllık Konferansı'nda konuştu
Gündem

Adalet Bakanı Tunç ICPA 27'inci Yıllık Konferansı'nda konuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Tunç ICPA 27’inci Yıllık Konferansı’nda konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği’nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapan Tunç, “Dünyada bir açık hava hapishanesi var, o da Gazze” dedi.

Bakan Tunç, “7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açık hava hapishanesi olan Gazze’de çocukların, kadınların, masum insanların hakları ihlal edildi, soykırıma tabi tutuldular. Gazze’de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin bütün unsurları ihlal edildi, insancıl hukuk göz ardı edildi, uluslararası hukuk görmezden gelindi, Cenevre sözleşmeleri akla getirilmedi” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’E DEVLET DEMEYE DİLİMİZ VARMIYOR!”

Adalet Bakanı Tunç şöyle devam etti: “68 binden fazla insan bombalar altında can verdi. Bunun yüzde 80’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kadın ve çocuk haklarını savunan dernekler, sivil toplum kuruluşları, devletler var. Gazze söz konusu olunca, Filistin’in çocukları söz konusu olunca hiç kimsenin aklına kadın ve çocuk hakları gelmedi. Bu durum, dünyanın insan hakları ve insan onuru konusunda çifte standart içerisinde olduğunu göstermektedir. İsrail bir asra varan süredir işgal politikası uygulamaktadır. İsrail’e devlet demeye dilimiz varmıyor”

