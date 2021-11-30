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Gündem Adalet Bakanı Gül’den yeni reform mesajı
Gündem

Adalet Bakanı Gül’den yeni reform mesajı

HSK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirledi. Vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar ve sendikal uyuşmazlıklar için ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:51:00 -
Adalet Bakanı Gül’den yeni reform mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

HSK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirledi. Vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar ve sendikal uyuşmazlıklar için ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Finans Mahkemesi, Kamulaştırma Mahkemesi, Bilişim Mahkemesi, Sendika Mahkemesi, Vergi Suçları Mahkemesi. İhtisas mahkemeleri adalet teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun. Vatandaşımızın adil karara makul sürede erişmesi için reform adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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