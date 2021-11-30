Adalet Bakanı Gül’den yeni reform mesajı
HSK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirledi. Vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar ve sendikal uyuşmazlıklar için ihtisas mahkemeleri kurulacak.
YENİ AKİT ANKARA
HSK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirledi. Vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar ve sendikal uyuşmazlıklar için ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Finans Mahkemesi, Kamulaştırma Mahkemesi, Bilişim Mahkemesi, Sendika Mahkemesi, Vergi Suçları Mahkemesi. İhtisas mahkemeleri adalet teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun. Vatandaşımızın adil karara makul sürede erişmesi için reform adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.