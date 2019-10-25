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Adalet Bakanı Gül'den Mazlum Kobani açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Terörist Mazlum Kobani ile ilgili “ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak" İfadelerini kullandı.

25 Ekim 2019 Cuma 12:36
Adalet Bakanı Gül'den Mazlum Kobani açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"32 YPG’li tutuklandı"

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:36
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. YPG
  3. Mazlum Kobani
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • nooooonooooo13 sa önce
    he he fetö yü aldınız ya onu da alırsınız
  • Ömer Ömer 14 sa önce
    Amerika batı insan hakları hukuk demokrasi hep hikaye frtöhü iade etti mi hayır
  • yazıYORUMyazıYORUM14 sa önce
    Yaw Fetulah GULEN denilen it 20yıldır ABD de oturuyor, kırmızı yeşil mor hangi bültenden ararsanız var, onu vermeyen bunu mu verecek, biz söyleyelim de bizden günah gitsin kabilinden açıklamalar bunlar.
  • serhatserhat14 sa önce
    amerikada iranı destekleyen bir kesim var sanırım...... pkk pyd pjak. gibi terör örgütleri ortadoğuda iran tarafından kurulur ve 100/70 i iranlılardan oluşur...... abd nin bunlara verdiyi silah ve teknolojiirana gider yarın öbürgün iran israili bir günde yok edecek seviyeye gelecek

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