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Adalet Bakanı Gül'den "Andımız" açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay’ın “Andımız” hakkındaki tartışmalı kararına dair açıklamada bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 11:23
Adalet Bakanı Gül'den "Andımız" açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Andımız" açıklamaları şöyle:

"Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.

Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar.

Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:23
  1. adalet bakanlığı
  2. danıştay
  3. öğrenci andı

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