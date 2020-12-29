Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:
"Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır"
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.