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Aktüel Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

"Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:57:58 -
Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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