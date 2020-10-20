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Aktüel Adalet Bakanı Gül, Somali'nin yeni Adalet Bakanı Nur ile görüştü
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Somali'nin yeni Adalet Bakanı Nur ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:29:45 -
Adalet Bakanı Gül, Somali'nin yeni Adalet Bakanı Nur ile görüştü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Somali'nin yeni Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşerek tebriklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Bakan Gül, Somalili mevkidaşı Nur ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni Adalet Bakanı olarak atanmasından dolayı mutluluk duyduğunu, tüm Türkiye hukuk camiası adına kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selam ve tebriklerini ileten Gül, "Çok mutlu olduk, çok tebrik ediyoruz. Her zaman yanınızdayız sizlerin. Başarılar diliyorum." dedi.

Bakan Nur da Gül'e teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin daha ileri taşınması temennisinde bulundu.

Gül ise Nur'u en yakın zamanda Türkiye'ye davet ettiğini, iki ülke ilişkilerini iyi düzeye çıkarmaya ve adli konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Somali'nin yeni Adalet Bakanı sayın Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşerek tebriklerimi ilettim. Türkiye'de üniversite eğitimi alan kıymetli mevkidaşım ile ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiyi ve adli iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tam."

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