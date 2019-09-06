Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi.” Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.

Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi.”

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