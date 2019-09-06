Adalet Bakanı Gül: ”İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık. Meclisin gündeminde ilk sıralarda olacak.” Adalet Bakanı Gül: ”İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık.

Adalet Bakanı Gül: ”İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık. Meclisin gündeminde ilk sıralarda olacak.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.