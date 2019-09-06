Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı. Biz tüm belgeleri ilettik.”
Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı.
06 Eylül 2019 Cuma 11:44
Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı. Biz tüm belgeleri ilettik.”
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