Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı. Biz tüm belgeleri ilettik.” Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı.

Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadı. Biz tüm belgeleri ilettik.”

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