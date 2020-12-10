Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı:
"Bu anlamlı günün dili, dini, milliyeti, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, insan onuru etrafında buluşmasına vesile olmasını diliyorum"
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun. Bu anlamlı günün dili, dini, milliyeti, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, insan onuru etrafında buluşmasına vesile olmasını diliyorum."