  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Adalet Bakanı Gül Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:07:48 -
Adalet Bakanı Gül Çorum'da ziyaretlerde bulundu

ÇORUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ı ziyaret etti.

Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Çorum'da İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden aile ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletmesinin ardından Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gül'e Çiftçi, kent hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Abdulhamit Han Camisi'nde cuma namazını kılan Gül, daha sonra Çorum Belediye Belediye Başkanı Aşkın'a ziyarette bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı
Dünya

Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı

Darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Mısır’da Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el..
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD'de seçim yarışı kızışıyor. Biden'ın 'zafer' açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump son dakika açıklamalarda bulundu. Seçime müd..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay