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Aktüel Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı
Aktüel

Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

Adalet Bakanı Gül, "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:07:00 -
Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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